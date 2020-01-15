واشنطن تتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

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رويترزالأربعاء 2020/1/15 07:00 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين - رويترز
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا؛ نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران.
وأضاف منوتشين في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي: "أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا، مع نظرائنا".
وتابع قائلا: "أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعلت (آلية) حل النزاعات. ونتطلع إلى العمل معها بسرعة وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعا".
وأمس الثلاثاء، رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأرجعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.
وآلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
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