قاعدة "برنيس" العسكرية .. تقنيات قتالية حديثة للجيش المصري

استعراض ضخم لقدرة القوات المسلحة المصرية وجاهزيتها، ظهر جليا خلال إتمام المرحلة الختامية من المناورة العسكرية "قادر 2020"، الأكبر في تاريخ الجيش المصري، والتي تم تنفيذها ضمن افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، الواقعة على البحر الأحمر جنوب شرقي مصر.

فقاعدة "برنيس" العسكرية الواقعة والأكبر على البحر الأحمر، ويجاورها مطار برنيس الحربي، افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، معلنا جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.



وخلال العرض الختامي للمناورة العسكرية "قادر 2020" ظهرت إمكانيات جديدة للمقاتلات الجوية المصرية لم تكن موجودة من قبل، حيث تمكنت من تنفيذ عملية التزود بالوقود جوا، وليس عبر طائرات الصهريج المخصصة لهذه المهمة.

وتمثل قاعدة برنيس إضافة استراتيجية ضخمة تدعم الحفاظ على أمن مصر والمنطقة، وردعًا للأخطار القادمة من ناحية البحر الأحمر وامتداده إلى ما وراء مضيق باب المندب.

وخلال تنفيذ المناورة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وعدد من القادة ووزراء الدفاع العرب، وجه العميد ياسر وهبة رسالة حاسمة قال فيها: "إن مصر التي تمد أياديها بالخير والسلام والمحبة لكل دول العالم، هي ذاتها التي ستدافع عن حقوقها ومكتسبات شعبها بكل ما أتاها الله من قوة".

وأضاف، خلال كلمته، أن "مصر لم تكن في يوم من الأيام دولة معتدية أو مغتصبة لحقوق الآخرين أو طامعة في خيراتهم أو معوقة لتنمية أحد، والأنشطة التي تمت اليوم ما هي إلا عرض لبعض إمكانيات هذه القاعدة".





Advertisements

وتلعب قاعدة برنيس، وفق ما هو مخطط لها مستقبلا، دورا استراتيجيا في تأمين المصالح الاقتصادية المصرية والدولية في البحر الأحمر، وحركة الملاحة العالمية كامتداد لقناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية التي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل لها.

وأعلنت مصر جاهزية قاعدة برنيس لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للبلاد.

وتعكس القاعدة العسكرية فلسفة قيادة الجيش المصري في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق قواته لتنفيذ أي مهام بنجاح، وفقاً للبيان.

وتصنف القاعدة الجديدة كإنجاز للجيش المصري، بعد إنشائها في زمن قياسي وخلال أشهر معدودة، وتمثل قوة عسكرية ضاربة براً وبحراً وجواً.

ووفق البيان المصري، فإن إنشاءها يرتبط بالمتغيرات الإقليمية والدولية، ما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف جيوش العالم.

وتقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان.

وتضم "برنيس" قاعدتين بحرية وجوية ومستشفى عسكريا وعدداً من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة.