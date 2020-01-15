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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير إيران في كابول يناقض تصريحاته بعد إستدعاءه من الخارجية الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_السعودية نيوز
ناقض سفير إيران لدى كابول بهادر أمينيان، تصريحات سابقة له حول أن بلاده ستضرب قواعد أمريكية في أفغانستان وذلك بعد إستدعاءه من وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء .
وجاء الإستدعاء على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الجيش الإيراني، حول احتمال استهداف مناطق معينة في أفغانستان إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.
وبحسب إرم نيوز، فقد ذكر موقع وزارة الخارجية الأفغانية، أن المشرف في وزارة الخارجية الأفغانية إدريس زمان، التقى السفير الإيراني بهادور أمينيان، وطلب منه التعليق على تصريحات صدرت من المسؤولين العسكريين الإيرانيين .
من جانبه، أوضح السفير الإيراني في كابول، أن الموقف الرسمي لحكومة بلاده، هو الاحترام الكامل لسلامة أراضي أفغانستان وسيادتها الوطنية“، منوها إلى أن ”بعض وسائل الإعلام تردد بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون في إيران، بطريقة تتعارض بشكل مباشر مع روح التصريحات“.
وكان أمينيان قال سابقا، إن ”الحكومة الإيرانية لن تهاجم أفغانستان، لكن السلطات ستقرر مهاجمة القواعد الأمريكية في البلاد إذا تعرضت إيران لهجوم أمريكي“.
وأشار سفير إيران في مقابلة خاصة مع تلفزيون ”أريانا نيوز“ في أفغانستان، إلى ”التزام الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دولة أخرى“، واصفا الخطوة بأنها ”محترمة“، وقال إن ”إيران راضية عنها، مضيفا أنه، ”إذا هوجمنا من قاعدة في أفغانستان، فماذا سيكون ردنا لن نهاجم جمهورية أفغانستان الإسلامية لكن مسؤولينا سيقررون مهاجمة القواعد الأمريكية“.
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