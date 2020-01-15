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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تحدد أهدافا واسعة لمؤتمر ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، واضعا طموحات لمؤتمر سلام تستضيفه برلين يوم الأحد.
وأضاف المتحدث، أن الهدف ”أوسع“ من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأحجم المتحدث الألماني عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين، ولم يستطع تأكيد ما إذا كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.ودعت برلين كلا من السراج، الذي يرأس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، وحفتر.
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