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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام إسرائيلية :غزة تطلق الصواريخ علي إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، إن عددا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، مشيرة إلى أن القبة الحديدية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض عدد منها.
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن عددا من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، فيما تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض اثنين منها على الأقل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار تم تفعيلها في عدد من مناطق غلاف قطاع غزة، فيما يجري فحص الحادث ومعرفة تفاصيله.وفي السياق ذاته، سمع دوي عدد من الانفجارات في قطاع غزة، يُعتقد أنها ناجمة عن إطلاق الصواريخ، ومحاولة اعتراض صواريخ منظومة القبة الحديدية لها في سماء القطاع.
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