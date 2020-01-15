”سبوتيفاي“ تطلق خدمة صوتية للكلاب الوحيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

طلقت خدمة ”سبوتيفاي“ للبث الصوتي والموسيقي عبر الإنترنت، قوائم موسيقية وصوتية ليستمع لها الكلاب أثناء غياب أصحابها عن المنزل، بعدما تبين أن نحو 74% من أصحاب الحيوانات الأليفة في بريطانيا، يشغلون موسيقى لحيواناتهم.

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وقالت الشركة السويدية، إنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة و“عبارات تدليل“ وقصصا ورسائل طمأنة يرويها ممثلون، لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل.

وفي الوقت نفسه، توفر قوائم الموسيقى الموجهة للكلاب، مقاطع مختارة لتتماشى مع سمات الحيوان.وذكرت ”سبوتيفاي“ أن مسحا كشف أن واحدا من كل أربعة من أصحاب الحيوانات الأليفة يشغل موسيقى للحيوانات، لمؤانساتهم خلال فترة غيابه، وقال 42% منهم إن حيواناتهم تفضل نوعا معينا من الموسيقى.

وقال ربع أصحاب الحيوانات، إنهم شاهدوا حيواناتهم ترقص على إيقاع الموسيقى