الجيش الإسرائيلي يضيف تركيا إلى ”قائمة التهديدات“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

أضافت إسرائيل اليوم الأربعاء تركيا الى ”قائمة التهديدات“، في تقرير سنوي أعدته شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي ”أمان“.

وقال موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ الإخباري الإسرائيلي المستقل، إن ”هذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها شعبة الاستخباريات العسكرية الإسرائيلية تركيا إلى القائمة“.

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وكانت العلاقات الإسرائيلية – التركية قد شهدت تدهورا مستمرا في السنوات الماضية، رغم أن العلاقات بينهما لم تصل حد القطيعة الشاملة.وتأخذ إسرائيل على تركيا دعمها للفلسطينيين ورفضها الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وقال الموقع: ”هذا التقييم الذي يتم تقديمه إلى صانعي القرار الإسرائيليين كل عام، لا يرى رغم ذلك أن الجيش الإسرائيلي سيدخل في مواجهة مباشرة مع تركيا في عام 2020″.

وأضاف: ”لم يوضح التقييم طبيعة التهديد من تركيا تجاه إسرائيل“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اعلن مؤخرا عزمه اتخاذ إجراءات ضد نشاط المؤسسات التركية في دعم الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.