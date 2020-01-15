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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: مستعدون لزيادة الرسوم الجمركية إن لم تحترم الصين الاتفاق التجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن واشنطن مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين، إن لم تحترم بكين الاتفاق التجاري الجزئي الذي سيوقعه البلدان الأربعاء في واشنطن.
وردا على سؤال لقناة ”سي ان بي سي“ حول رفع الرسوم الجمركية، أجاب الوزير: ”نعم الأمر كذلك، يمكن للرئيس زيادة الرسوم“.
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