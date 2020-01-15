واشنطن: مستعدون لزيادة الرسوم الجمركية إن لم تحترم الصين الاتفاق التجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

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أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن واشنطن مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين، إن لم تحترم بكين الاتفاق التجاري الجزئي الذي سيوقعه البلدان الأربعاء في واشنطن.

وردا على سؤال لقناة ”سي ان بي سي“ حول رفع الرسوم الجمركية، أجاب الوزير: ”نعم الأمر كذلك، يمكن للرئيس زيادة الرسوم“.