العثور علي جثامين طاقم الطائرة المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

أعلن رئيس النيابة الجنائية بالعاصمة الإيرانية العثور على جثامين طاقم الطائرة الأوكرانية التي تحطمت نتيجة إصابتها بصاروخ أطلقه الحرس الثوري بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

وقال شهرياري في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”لقد تمكنا من تحديد جثث أعضاء الطائرة الأوكرانية المنكوبة، ظهر اليوم الأربعاء، من بينهم قائد الطائرة“، مضيفا أن ”من بين هذا الطاقم ستة من المضيفين واثنان من مساعدي قائد الطائرة“.

وأوضح شهرياري ”كما تم تحديد هويات 145 ضحية أخرى، ومع الكشف عن هوية طاقم الطائرة بلغ عدد الجثث التي تم التعرف عليها 154 شخصا حتى الآن، بما في ذلك 4 من المواطنين السويديين

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وتابع المسؤول الإيراني أنه ”بناءً على أمر رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أُحيلت القضية إلى المنظمة القضائية للقوات المسلحة لإجراء مزيد من التحقيقات بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية، وحتى نهاية عصر اليوم تم تسليم جثة 70 ضحية إلى عائلاتهم حتى ظهر الأربعاء“.

وبلغ عدد ضحايا طاقم الطائرة الأوكرانية 176 شخصا أغلبهم من الإيرانيين، بينهم من حملات الجنسية الكندية والأوكرانية والأفغانية والبريطانية.

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