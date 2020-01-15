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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
الخليج 365
قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التي يرأسها ستستقيل لإتاحة الفرصة للرئيس فلاديمير بوتين لتنفيذ تغييرات يريد إدخالها على الدستور.
أدلى ميدفيديف بهذا الإعلان على التلفزيون الرسمي وإلى جواره بوتين الذي شكر حليفه المقرب على عمله
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