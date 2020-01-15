الحكومة الروسية تقدم استقالتها للرئيس بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التي يرأسها ستستقيل لإتاحة الفرصة للرئيس فلاديمير بوتين لتنفيذ تغييرات يريد إدخالها على الدستور.

أدلى ميدفيديف بهذا الإعلان على التلفزيون الرسمي وإلى جواره بوتين الذي شكر حليفه المقرب على عمله