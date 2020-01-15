واشنطن تتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

توقعت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعاً .



وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنها ستتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا، نظرا لتفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا رسميا، آلية تهدف للمساعدة في فرض الاتفاق النووي مع إيران.

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وأضاف منوتشين في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي: ”أجريت مناقشات مباشرة جدا، كما فعل وزير الخارجية بومبيو أيضا، مع نظرائنا“.

وتابع قائلا: ”أعتقد أنكم رأيتم الدول الأوروبية الثلاث وقد أصدرت البيان وفعلت (آلية) حل النزاعات، ونتطلع إلى العمل معها بسرعة، وأتوقع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سريعا“