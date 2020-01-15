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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا : أهداف مؤتمر برلين أوسع من مؤتمر موسكو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل اليوم الأربعاء، أن أهداف مؤتمر برلين أوسع من أهداف مؤتمر موسكو الذي كان يهدف إلى التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار .
وأضاف إن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، واضعا طموحات لمؤتمر سلام تستضيفه برلين يوم الأحد.
وأحجم المتحدث الألماني عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين، ولم يستطع تأكيد ما إذا كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.
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