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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تحظر إستيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قررت دولة الإمارات حظراستيراد الطيورالحية من المجر وسلوفاكيا بسبب تسجيل إنفلونزا الطيور.
وبحسب وكالة وام الرسمية، فإنه استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في جمهوريتي المجر وسلوفاكيا، وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة فقد تقرر التالي: حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المجر وسلوفاكيا ولحين استقرار الوضع الصحي.
كما قررت الإمارات تنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريا وفقا لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها.
وشدد على تنظيم استيراد بيض المائدة وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.
وأقرت الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً /اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة/ من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.
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