مظاهرة احتجاجية ضد ميليشيات هيئة تحرير الشام في إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

خرج عشرات المتظاهرين، اليوم الأربعاء، بمظاهرة وسط بلدة كللي بريف إدلب الشمالي. وندد المتظاهرون بتصرفات هيئة تحرير الشام وزعيمها "أبو محمد الجولاني، مطالبين بخروج الهيئة والحكومة التابعة لها التابعة لها من البلدة، بحس بما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان". ووثق المرصد في 8 يناير(كانون الثاني)، مظاهرة ضمت العشرات في بلدة كللي بريف إدلب، حيث هتف المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام وذراعها السياسي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لديها. شوهدت عبارات كتبت على الجدران في مدينة إدلب، تطالب بإسقاط هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الموالية لها. وضمت مظاهرة أخرى عشرات النساء والأطفال، خرجت في 4 يناير(كانون الثاني) في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، للمطالبة بسقوط هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني وللمطالبة بخروج الهيئة من البلدة، بسبب تسلط هيئة تحرير الشام واعتقالها كل من يعارضها.

