- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادل عبد المهدي: نعمل على عدم تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020
صرح رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبد المهدي اليوم الاربعاء بان الحكومة العراقية تعمل على حفظ أمن وسيادة العراق وسيادته الوطنية وعدم تحويلها الى ساحة للصراعات الدولية. وقال عبد المهدي، خلال استقباله كل على انفراد سفراء كندا واستراليا وروسيا المعتمدين لدى العراق: إن الحكومة تبذل جهوداً "لحفظ أمن البلاد وسيادتها الوطنية وعدم تحويلها إلى ساحة للصراعات الدولية وتأكيد حرص العراق على إقامة وتعزيز أفضل العلاقات مع الجميع وان يكون نقطة وفاق وسلام في محيطه العربي والإقليمي والدولي". وأكد "اعتزاز العراق بمواقف الدول الصديقة الداعمة لأمنه واستقراره واستمرار التعاون ضد الارهاب، وللتوجهات المشتركة نحو التهدئة وإبعاد مخاطر التوتر والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتركيز الجهود على محاربة داعش". وتم خلال اللقاءات بحث العلاقات "الثنائية والملفات المشتركة والأزمة الإقليمية وجهود التهدئة ومنع التصعيد وتجنيب دول المنطقة والعالم أي تداعيات محتملة للأزمة، إلى جانب قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية من العراق والتعاون ضد الارهاب، واستمرار التشاور والتواصل حول تطورات الأوضاع ".
كانت هذه تفاصيل خبر عادل عبد المهدي: نعمل على عدم تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.