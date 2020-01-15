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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين في مأرب

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين في مأرب
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس الدورة السادسة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

واستكمل المركز إجراءات استقبال 27 طفلا من عدة محافظات يمنية تم تجنيدهم من قبل المليشيات الحوثية أو ممن تأثروا بالإصابات المباشرة بالألغام والمتفجرات، وسيخضعون لأنشطة الدورة التي ستستمر 45 يوما.

ويقدم المركز للأطفال الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق مختصين نفسيين واجتماعيين، ضمن برنامج مكثف يتضمن بالإضافة إلى ذلك الأنشطة والفنية والرحلات الترفيهية والتأهيل التعليمي الذي يمهد لعودتهم إلى المدارس بعد انقطاعهم عنها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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