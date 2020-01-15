شكرا لقرائتكم درّب مرتزقة في سوريا.. تفاصيل عن قائد تركي في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدفاع التركي الأربعاء أن فريقا تركيا لتدريب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي تقاتل ضد قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، متواجد الآن في ليبيا.

في حين كشفت وسائل إعلام تركية أنه تقرر تعيين قائد عسكري برتبة عميد، يدعى خليل سويصل لتدريب تلك الميليشيات، بعد أن كان يدرب فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا في شمال سوريا، كما كان يتولى قيادة فرقة مشاه تسمى سيرناك " بتركيا، وقائد لواء ثالث في القوات الخاصة التركية.

وأضافت تلك التقارير أن خليل كان ضمن القوات التي عملت على صد ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة للانقلاب العسكري ضده، وشارك في عملية درع الفرات شمال سوريا.

مرتزقة الشمال إلى ليبيا

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف الثلاثاء أن 100 مقاتل من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا في شمال سوريا نقلوا مؤخراً إلى تركيا، لكي ينقلوا بعدها إلى ليبيا، مضيفا أن هؤلاء ينتمون لفصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات.

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وذكر أنه يجري التجهيز لنقل 300 مقاتل إضافي من فيلق الشام بعد عدة أيام إلى ليبيا

القائد التركي خليل سويصل

"ميليشيات الإخوان والمرتزقة"

من جانبه، شدد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي في تصريح لـ "العربية. نت " مساء الأربعاء أن "الجيش الليبي سيعمل على تحرير كامل الأراضي الليبية من ميليشيات الإخوان والمرتزقة الأتراك"، مضيفا أن ما تفعله تركيا بإرسالها لمرتزقة يدخل ضمن دائرة العداء للشعب الليبي بأكمله وليس الجيش الوطني فقط، بحسب تعبيره.

كما قال إن المشير خليفة حفتر رفض التوقيع على اتفاق وقف النار في موسكو لعدم وجود أي بند يحدد موعد تفكيك تلك الميليشيات وتسليم أسلحتها، مشيرا إلى أن الجيش والشعب الليبي لن يسمحا بدخول تركيا وسيطا في أي تفاوض كونها عدوا.

فصائل سورية مدعومة من أنقرة شمال سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، تساءل المحجوب "كيف تقوم تركيا بدور الوساطة وهي منحازة لميليشيات إرهابية، وتجلب المرتزقة لدعمها على حساب أمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها؟"

وختم مشدداً على أن الجيش مستمر في مهمته حتى تطهير كامل ربوع الأراضي الليبية.