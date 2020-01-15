شكرا لقرائتكم خطف أم موت؟.. اختفاء ناشط مدني بعد خروجه من "التحرير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر محلي في بغداد، الأربعاء، باختفاء الناشط المدني عبد القاهر العاني، الثلاثاء، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد.

وأكدت المعلومات أن العاني خرج من منزله في العاصمة بغداد في الساعة الواحدة صباحا من يوم الثلاثاء الماضي باتجاه ساحة التحرير ومن ثم اختفى.

كما أشارت إلى أنه وحتى اليوم لم يظهر أي جديد بخصوصه.

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يذكر أن حوادث تصفية الناشطين الغامضة وخطفهم تعددت وتكررت منذ انطلاق التظاهرات في العراق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما لم تتمكن السلطات المعنية من القبض على المتورطين في حوادث التصفية الغامضة على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر.

إلى ذلك، ارتكبت معظم جرائم تصفية الناشطين في العاصمة العراقية، فكانت لبغداد حصة الأسد منها، تلتها محافظات أخرى في الجنوب العراقي.