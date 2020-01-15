"تبدأ 21 يناير".. أول قرار من مجلس الشيوخ على محاكمة ترامب.. قيود على الصحفيين

أعلن رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بدأ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف عزله يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وتبدأ "المراحل الأولية" ومن بينها تأدية أعضاء المجلس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا المكلف بالإشراف على المناقشات، يمكن أن يتم نهاية هذا الأسبوع.

يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عدد من القوانين التي ستقيد عمل الصحفيين الذين سيقومون بتغطية جولات محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أعضاء في مجلس النواب الأميركي إن المجلس الذي يقوده الديمقراطيون سيصوت، الأربعاء، على قرار إحالة اتهامين رسميين في إطار مساءلة ترامب إلي مجلس الشيوخ ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمته.

وأضاف عضو مجلس النواب الديمقراطي، هنري كويلار، أن نانسي بيلوسي رئيسة المجلس قالت خلال اجتماع حزبي إنها ستعلن أيضا أسماء فريق "المديرين" الديمقراطيين الذين سيرأسون الادعاء في محاكمة ترامب.

Advertisements

وبحسب موقع businessinsider الأمريكي، فإن هذه القرارات اتخذت بعد مفاوضات بين شرطة الكابيتول وضابط حفظ النظام في مجلس الشيوخ، ولجنة قواعد المجلس واللجنة الدائمة للمراسلين.

ومن ضمن الإجراءات السماح للمراسلين الصحفيين المعتمدين البقاء داخل مكان واحد مخصص لهم، ولن يسمح لهم بالاقتراب من أعضاء مجلس الشيوخ في أروقة المجلس وإجراء حوارات صحفية معهم، كما هو معتاد.

لجنة المراسلين ترفض الإجراءات

أدانت سارة واير، رئيسة لجنة المراسلين هذه الإجراءات قائلة "لقد اعترضت اللجنة الدائمة للمراسلين بشدة على القيود التي كانوا يفكِرون في فرضها على حرية الصحفيين خلال محاكمة الرئيس ترامب المقبلة في مجلس الشيوخ".

يذكر أن نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، أجلت إرسال مادتي المساءلة إلى مجلس الشيوخ سعيا للضغط على الجمهوريين.