ابي خليل: التطاول على رئاسة الجمهورية "طويلة"

اشار النائب ​سيزار ابي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "‏التفتيش عن دور مفقود او النزول من بوسطة والصعود بأخرى هو امر يعنى صاحبه، اما التطاول على ​رئاسة الجمهورية​ او على دورها فهذه طويلة".

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