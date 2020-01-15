أفراد من "حراك بعلبك" يتعرضون لرئيس بلدية بعلبك بشعارات مسيئة

تعرض رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، إلى إطلاق شعارات مسيئة من قبل محتجين في خيمة "حراك بعلبك" في ساحة الشاعر خليل مطران، دون حصول أي إشكال.

وحصل الحادث أثناء جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال النظافة في محيط القلعة الأثرية برفقة أعضاء من المجلس البلدي،وأشار بلوق إلى أن "أساس عملنا هو الشفافية والصدقية والعمل لخدمة أهلنا، فنحن من مدرسة الشهيد السيد ​عباس الموسوي​ الذي كان شعاره سنخدمكم بأشفار عيوننا، كما أننا دعاة حوار، وأبوابنا مفتوحة للمراجعين، ومن لديه أي استفسار ندعوه إلى لقاء وحوار لتبيان الحقائق، بدل إلقاء الاتهامات الباطلة والكلام غير المسؤول".