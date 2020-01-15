محتجون يحاولون قطع الطريق عند اوتستراد الزلقا

نظم عدد من ​المتظاهرين​ مسيرة راجلة عند اوتستراد ​الزلقا​ رفضاً للوضع المعيشي الصعب، وعمد المحتجون على قطع الطريق عند الاوتستراد، في حين تعمل ​القوى الامنية​ على منعهم، مما تسبب بازدحام مروري كبير، وتوقف شبه تام لحركة سير السيارات".

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