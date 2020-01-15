الايوبي ممثلاً الحسن:التنسيق بين الجمعيات وقوى الامن ينعكس إيجاباً على وضع السجون

افتتحت ​قوى الامن الداخلي​ القاعة التي تم تأهيلها من قبل جمعية نضال لأجل ​الانسان​ والتي يتجمع فيها أهالي ​السجناء​ قبل مرحلة التفتيش في السجن المركزي في رومية.

وخلال الاحتفال اشار ممثل ​وزيرة الداخلية والبلديات​ ريّا الحسن، قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الايوبي ان "هذه التقدمة من الجمعية هي ثمرة التعاون الدائم مع ​المجتمع المدني​ عامة"، معتبراً ان "مثل هذه النشاطات والتنسيق الدائم بين الجمعيات و​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام للسجون ونزلائه"، مشيداً بـ"مستوى المساعدات التي تقوم بها الجمعيات للسجناء واهاليهم".