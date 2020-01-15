افتتحت قوى الامن الداخلي القاعة التي تم تأهيلها من قبل جمعية نضال لأجل الانسان والتي يتجمع فيها أهالي السجناء قبل مرحلة التفتيش في السجن المركزي في رومية.
وخلال الاحتفال اشار ممثل وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الايوبي ان "هذه التقدمة من الجمعية هي ثمرة التعاون الدائم مع المجتمع المدني عامة"، معتبراً ان "مثل هذه النشاطات والتنسيق الدائم بين الجمعيات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام للسجون ونزلائه"، مشيداً بـ"مستوى المساعدات التي تقوم بها الجمعيات للسجناء واهاليهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الايوبي ممثلاً الحسن:التنسيق بين الجمعيات وقوى الامن ينعكس إيجاباً على وضع السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.