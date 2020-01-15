طارق المرعبي طالب بالعودة عن قرار اقفال المصارف في حلبا

طالب النائب ​طارق المرعبي​ ​جمعية المصارف​ بـ"العودة عن قرار اقفال المصارف في حلبا"، وسأل: "لماذا النظر بمكيالين؟ ما حصل في حلبا حصل في بقية المناطق ومع ادانتنا لأي شغب يضر بالاملاك العامة او الخاصة، نحن نتفهم وجع المواطنين ومطالبهم المحقة. يكفي حلبا وعكار معاناة وحرمانا، واقفال المصارف يضاعف معاناة المواطنين".

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