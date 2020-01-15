البزري: نعيش في زمن سقوط الطبقة السياسية ودولتها وآن زمن التغيير

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ الأسبق ​عبد الرحمن البزري​ "أننا نعيش في زمن سقوط الطبقة السياسية الحاكمة وسقوط ​الدولة​ معها، ف​اللبنانيون​ يعيشون في حالةٍ من ​الفراغ السياسي​، وغياب المسؤولية الأمنية، والسياسية، والإقتصادية والإجتماعية، وهم معرّضون لكل أنواع المخاطر".

وشدد البزري في تصريح على أن "فشل هذه الطبقة السياسية في التصدّي للمُشكلات التي يُعاني منها المواطن هو دليل إضافي لتخلّيها عن مسؤوليتها في هذا الزمن الدقيق والصعب، وهي من الأسباب الموجبة التي تدعو لضرورة إحداث تغييرٍ جذريٍ وحقيقي في التركيبة السياسية اللبنانية، وفي آلية إدارة الأمور، وسواء تمكّن الرئيس المُكلّف من تأليف حكومته أم فشل، فإن المواطنين لا يُراهنون على قدرة هذه الطبقة وما تنتجه على ايجاد حلولٍ لهذه المشاكل المستعصية، وإعادة النهوض بالبلاد ووضعها على الطريق الصحيح".