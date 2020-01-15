جولة لقائد القطاع الغربي لليونيفيل بمدرسة المبرات في بنت جبيل

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي دييغو فيليبو فولكو مدرسة الاشراق ومبرة الخير، التابعتين ل​جمعية المبرات​ في ​بنت جبيل​، ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفيل​ والسلطات المحلية و​المؤسسات التربوية​ والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وقد نوهت مديرة المدرسة رابعة بيضون بدور ​الكتيبة الإيطالية​ ثم شكرت قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي فولكو على الزيارة ثم أثنت على أهمية النشاطات الإنسانية والاجتماعية والمشاريع الخدماتية لفائدة أهالي ​الجنوب​.

بدوره شكر الجنرال فولكو الاستاذة بيضون والطاقم الإداري على حفاوة الاستقبال مثمناً عالياً الجهود التي يبذلونها في سبيل التحصيل العلمي للطلاب والدعم الكبير لهم في شتى المحافل التربوية وخصوصاً الرعاية الشاملة للأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم عدد من ​الأطفال​ باقة من الزهور للجنرال فولكو ولوحة رسمها خصيصاً ​الطلاب​ وترمز للعلمين ال​لبنان​ي والإيطالي وللسلام وعلاقة الصداقة والمودة التي تربط لبنان بإيطاليا، كما قام فولكو وبيضون بجولة في ارجاء المدرسة وتفقدوا أقسام استقبال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة.