فادي كرم: لا ثقة داخلياً ولا خارجياً

أعلن امين سر "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ أنه "لا ثقة داخلياً ولا خارجياً". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد كرم أن "أفرقاء ​السلطة​ لم تأت يوما إخراجاتهم بسلام وحضارة، وبأخذهم بالمصلحة العامة للشعب، مهدوا دائما لتسوياتهم من خلال التشبيح والعراضات والتكسير. سلطة التدمير، لا امل للبناء معهم. من سيئ الى اسوأ، فلا ثقة داخليا ولا خارجيا".

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