السيد: إن صح تدخلنا بتأليف الحكومة، فهو ضمانة للأوادم ونكسة للزعران

علق النائب ​جميل السيد​ على إتهامه بالتدخل ب​تشكيل الحكومة​ مشيراً إلى أنه " إذا صح تدخلنا في ​تأليف الحكومة​ فسيكون ذلك ضمانة للأوادم ونكسة للزعران".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار ​اللواء​ السيّد إلى أن "البعض يطلقها كتهمة، والبعض يظن أنه يشوّش على الرئيس دياب، يشرّفني كنائب أن أتابع عن قرب تأليف الحكومة، وأن تكون تكنوقراط وكفاءات لتنجح للبلد والناس، وأن لا يتقاسمها حيتان ال​سياسة​،وإذا صحَّ تدخُّلُنا في تأليفها، فسيكون ذلك ضمانة للأوادم، ونكسة للزعران".