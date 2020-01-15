علق النائب جميل السيد على إتهامه بالتدخل بتشكيل الحكومة مشيراً إلى أنه " إذا صح تدخلنا في تأليف الحكومة فسيكون ذلك ضمانة للأوادم ونكسة للزعران".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار اللواء السيّد إلى أن "البعض يطلقها كتهمة، والبعض يظن أنه يشوّش على الرئيس دياب، يشرّفني كنائب أن أتابع عن قرب تأليف الحكومة، وأن تكون تكنوقراط وكفاءات لتنجح للبلد والناس، وأن لا يتقاسمها حيتان السياسة،وإذا صحَّ تدخُّلُنا في تأليفها، فسيكون ذلك ضمانة للأوادم، ونكسة للزعران".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: إن صح تدخلنا بتأليف الحكومة، فهو ضمانة للأوادم ونكسة للزعران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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