المحامون المكلفون الدفاع عن موقوفي الحمرا: لا وقت للإفراج عنهم

أعلن المحامون المكلفون الدفاع عن الموقوفين عقب أحداث أمس في ​الحمرا​، انه "سمح للطبيب الشرعي بالدخول لمعاينة الموقوفين، والمحامين طلبوا اخلاء سبيل الموقفين رهن التحقيق ومتابعة الاجراءات القانونية، الا انه لا يوجد وقت معين لإخلاء السبيل، ومن غير المقبول ابقاء المحتجزين بالداخل لأنه لا احد يستطيع التفريق ما بين المشارك والغير مشارك بأعمال امس"، لافتين الى ان "الاعتداء جرى يوم امس على ​المصارف​ فقط لا غير وهذا الامر كان موجه ضد الاجراءات الغير قانونية التي تقوم بها المصارف، وهكذا عبر الشباب عن غضبهم، ويجب ان تأخذ السلطات هذا الموضوع بعين الاعتبار"، مشيرين الى "ضرورة تأمين الطعام للمحتجزين لانهم لم يأكلوا شيئ من يوم امس".

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