خارجية تركيا تستدعي القائم بالأعمال المصري بعد مداهمت مكاتب "الأناضول" بالقاهرة

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ عن إستدعاء القائم بالأعمال المصري في ​تركيا​ على إثر ​مداهمة​ ​الشرطة المصرية​ مكاتب وكالة "​​الأناضول​​" التركية ب​​القاهرة​​ وتوقيف 4 عاملين بينهم تركي.

وكانت قد دانت ​الخارجية التركية​ عملية المداهمة، مشيرة إلى أنها تنتظر "من السلطات المصرية ​إخلاء سبيل​ عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة على الفور".