عبد المهدي: العراق ليس ضعيفا ويستطيع تخطي الأزمات ولا بد من العودة للنظام

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​العراق​ية ​عادل عبد المهدي​، في كلمة له، ان "العراق ليس ضعيفا وهو بالطبع قادر على تخطي الأزمات، ويجب العمل لعودة النظام إلى العراق وفق الطرق الأنسب، وعلى الجميع بما في ذلك الأحزاب السياسية احترام ​الدستور​"، مشيراً الى ان "البعض يقوم بشكل غير مشروع بإغلاق ​المدارس​"، مطالباً "الرئاسة العراقية و​مجلس النواب العراقي​ بحسم ملف ​الحكومة​ وترشيح رئيس وزراء جديد".

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