البرهان: إعادة فتح الجوي السوداني بعد سحق تمرد لأفراد مرتبطين بالبشير

أعلن رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي، الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​، عن "إعادة فتح مجاله الجوي السوداين بعد سحق تمرد مسلح قام به أفراد مرتبطون بالرئيس السابق ​عمر البشير​"، مشيرا إلى أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد، ولها حرية البحث والتقصي"، مؤكداً أن "التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذا التمرد".

وكشف أنه "تم توجيه الأجهزة العدلية لتنظيم قوانين تضبط عملية التظاهر" مشيراً إلى أنه "ستتم محاسبة كل مقصر بعد ظهور نتائج التحقيق"، مشددا على أن العمل جار "لإخراج المواقع العسكرية من المناطق السكنية وضبط انتشار الأسلحة".