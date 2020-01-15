الخارجية الإيطالية: نأمل أن يوافق حفتر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن "أمل بلاده بتوقيع اتفاق وقف ​إطلاق النار​ بين القوى الليبية المتحاربة، بمن فيهم القائد الاعلى لـ "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​"، مشيراً الى ان "عدم توقيع حفتر على الوثيقة يوضح مدى تعقيد المعادلة الليبية، وأنه لا يمكن لأي دولة أن تأمل بحل ​الأزمة​ من تلقاء نفسها"، موضحاً ان "تفاقم هذه الأزمة قد يؤدي إلى المزيد من المخاطر، بما في ذلك التهديد الإرهابي و​الهجرة​ غير الشرعية، وهي احتمالات نعمل على تجنبها بكل الوسائل، والمواجهة تفاقمت بسبب تدخل لاعبين دوليين وإقليميين خارجيين لدعم جانب أو آخر، وتحولت الأزمة الليبية من صراع داخلي إلى حرب بالوكالة".

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