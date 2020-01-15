الاتحاد الاوروبي: بيتر ستانو سيشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو ان "ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوسيب بوريل، سيشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المقرر انعقاده في 19 كانون الاول الحالي، والتوقعات أن عملية برلين ستحرك عملية الحل السياسي والتوصل لاتفاق إيقاف إطلاق النار، وهذه الأولويات في مؤتمر برلين"، موضحاً أن "أيا كان ما يفعله بوريل من حشد جهوده للحل السياسي لليبيا فهو يفعله بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء، وكذلك الأمر لجميع الملفات الأخرى".
هذا وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، في 19 كانون الثاني الحالي في برلين.
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