الاتحاد الاوروبي: بيتر ستانو سيشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

أكد الناطق باسم ​المفوضية الأوروبية​، بيتر ستانو ان "ممثل ​الاتحاد الأوروبي​ للسياسة الخارجية جوسيب بوريل، سيشارك في ​مؤتمر برلين​ حول ​الأزمة​ الليبية المقرر انعقاده في 19 كانون الاول الحالي، والتوقعات أن عملية برلين ستحرك عملية الحل السياسي والتوصل لاتفاق إيقاف ​إطلاق النار​، وهذه الأولويات في مؤتمر برلين"، موضحاً أن "أيا كان ما يفعله بوريل من حشد جهوده للحل السياسي ل​ليبيا​ فهو يفعله بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء، وكذلك الأمر لجميع الملفات الأخرى".

هذا وكانت ​الحكومة الألمانية​ قد أكدت عقد مؤتمر للتسوية في ليبيا، في 19 كانون الثاني الحالي في برلين.