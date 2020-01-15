الشرطة المصرية داهمت مكاتب وكالة "الأناضول" بالقاهرة وأوقفت 4 أشخاص

داهمت ​الشرطة المصرية​ مكاتب وكالة "​الأناضول​" التركية ب​القاهرة​ وأوقفت 4 عاملين بينهم تركي. وفي السياق، دانت ​الخارجية التركية​ عملية المداهمة، مشيرة إلى أنها تنتظر "من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول بالقاهرة على الفور".

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