البنتاغون: السعودية وافقت على دفع مستحقات مالية مقابل استضافة القوات الأميركية لديها

علقت ​وزارة الدفاع الأميركية​ على تصريحات الرئيس ​دونالد ترامب​ عن دفع ​السعودية​ مليار ​دولار​ ​مقابلة​ استضافة قوات أميركية إضافية في أراضيها، حيث أعلنت ان "المفاوضات جارية بين ​واشنطن​ والرياض حول كيفية المساعدة ودفع تكاليف بقاء قوات أميركية هناك"، مشيرةً الى ان "السعودية وافقت على المساهمة بتكاليف هذه الأنشطة والمحادثات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات، ومساهمات كهذه لا تؤدي إلى إرسال قوات أميركية جديدة، ولا تدفع وزارة الدفاع إلى تولي مهام أو مسؤوليات جديدة"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن "​اميركا​ بصورة أوسع تشجع على تقاسم الأعباء بين الشركاء في دعم المصالح الأمنية المشتركة، بما فيها الدفاع عن منطقة الخليج".

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