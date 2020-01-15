رئيس البرلمان الليبي: نطالب بدور عربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا

طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في كلمة له أمام البرلمان العربي بالقاهرة، بـ"دور عربي لمواجهة الغزو التركي في ليبيا، وان المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا"، مؤكدا أن "اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض"، موضحاً أن "حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، واستمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي".
هذا ومن المقرر أن يصدر البرلمان العربي قرارا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.
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