الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في بلدات محاذية لقطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن إطلاق صافرات الإنذار في بلدات محاذية ​لقطاع غزة​ (غلاف غزة)، ويتحدث الإعلام الإسرائيلي عن سماع دوي ​انفجارات​ جنوب ​فلسطين المحتلة​. وأشارت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية إى أنه تم "إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية وتمّ اعتراضهما".

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