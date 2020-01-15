وزير الخزانة الأميركي: نتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران سريعا

أعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ "أننا نتوقع إعادة فرض العقوبات الدولية على ​إيران​ سريعا"، معتبرا أن "العقوبات الاقتصادية على إيران ناجعة وناجحة". كما أعلن أن "واشنطن مستعدة لزيادة الرسوم الجمركية على سلع مستوردة من الصين إن لم تحترم بكين الاتفاق التجاري الجزئي الذي سيوقعه البلدان اليوم في واشنطن".

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