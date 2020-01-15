محكمة ألمانية تحكم بالمؤبد على لاجئ سوري أعدم عناصر من الجيش السوري

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية ، حكماً بالسجن مدى الحياة على لاجئ سوري شارك في عمليات قتل قامت بها "جبهة النصرة" وتورط بمذبحة ارتكبت عام 2013 ضد الجيش السوري.
وأكد القضاة في مدينة شتوتغارت الألمانية، إنه من المثبت أن المدان البالغ من العمر 32 عاما، قام بإعدام شخصين، حين كان منتمياً لجبهة النصرة، في مكب نفايات بالقرب من مدينة الطبقة في الرقة السورية، إلى جانب تورطه في 17 جريمة قتل أخرى.
كما حكمت المحكمة الإدارية العليا في شتوتغارت بالسجن لسنوات عديدة على ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا مع الشاب المدان في الوحدة القتالية التابعة لـ"جبهة النصرة".
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