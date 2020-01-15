الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية": سنواصل رحلاتنا إلى إيران

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "​الخطوط الجوية القطرية​"، ​أكبر الباكر​، أن شركته ستواصل تسيير رحلاتها إلى ​إيران​، مشيراً إلى أن "الشركة لم تخسر أي حجوزات خلال تصاعد التوتر بمنطقة ​الشرق الأوسط​ في الآونة الأخيرة".

وكانت قد أُلغيت رحلات جوية عدة إلى إيران، الأسبوع الماضي بعد ​تحطم طائرة​ ركاب أوكرانية بالقرب من ​طهران​، اعترفت ​السلطات الإيرانية​ لاحقا بأنها أسقطت ب​صاروخ​ إيراني مضاد للجو عن طريق خطأ.

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