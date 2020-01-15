أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الخطوط الجوية القطرية"، أكبر الباكر، أن شركته ستواصل تسيير رحلاتها إلى إيران، مشيراً إلى أن "الشركة لم تخسر أي حجوزات خلال تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة".
وكانت قد أُلغيت رحلات جوية عدة إلى إيران، الأسبوع الماضي بعد تحطم طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من طهران، اعترفت السلطات الإيرانية لاحقا بأنها أسقطت بصاروخ إيراني مضاد للجو عن طريق خطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لـ"الخطوط الجوية القطرية": سنواصل رحلاتنا إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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