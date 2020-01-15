خارجية المانيا: هدفنا من مؤتمر برلين أكبر من هدف محادثات موسكو بشأن ليبيا

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية​ الألمانية، راينر برويلان، ان "هدف ​ألمانيا​ من ​مؤتمر برلين​ بشأن ليبيا أكبر من هدف محادثات ​موسكو​"، مشيراً الى "عدم القدرة بعد بتقديم قائمة دقيقة بالمشاركين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية، والهدف هو تحفيز كل القوى على استخدام نفوذها في الدفع من أجل السلام".

وكانت ​الحكومة الألمانية​، قد اعلنت يوم أمس، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، ​فايز السراج​، وقائد "​الجيش الوطني​ الليبي"، المشير ​خليفة حفتر​، مدعوان للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا.