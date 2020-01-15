خارجية المانيا: هدفنا من مؤتمر برلين أكبر من هدف محادثات موسكو بشأن ليبيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، راينر برويلان، ان "هدف ألمانيا من مؤتمر برلين بشأن ليبيا أكبر من هدف محادثات موسكو"، مشيراً الى "عدم القدرة بعد بتقديم قائمة دقيقة بالمشاركين لكن الاستجابة للدعوات إيجابية، والهدف هو تحفيز كل القوى على استخدام نفوذها في الدفع من أجل السلام".
وكانت الحكومة الألمانية، قد اعلنت يوم أمس، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، مدعوان للمشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا.
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