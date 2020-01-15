الجيش فتح الطريق على أوتوستراد جونية وأوقف عددا من المحتجين

عمل عناصر ​الجيش اللبناني​ على فتح الطريق على ​أوتوستراد جونية​ بالاتجاهين بعد استقدامه تعزيزات اضافية الى المكان. وقد اوقف الجيش عددًا من ​المحتجين​ على اوتوستراد جونية بسبب التدافع الذي حصل إثر قيامه بفتح الطريق.

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