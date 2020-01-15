أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أن المعتصمين أعادوا قطع اوتستراد زحلة بالاطارات المشتعلة وعمدوا الى نصب خيم في وسط الاوتستراد. كما قطعوا طريق تعلبايا- سعدنايل وجديتا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قطع اوتستراد زحلة بالاطارات المشتعلة ونصب خيم في وسط الاوتستراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.