المحتجون قطعوا طريق الرينغ بإتجاه الصيفي

أقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق المؤدية من جسر الرينغ الى الصيفي، وسجلت مشادات كلامية مع عناصر القوى الامنية اثناء محاولتهم فتح الطريق.
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