رجحت مصادر "النشرة" أن "يزور رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ يوم غد لوضع اللمسات الأخيرة على ​تأليف الحكومة​ بعد أن تم حل كل العقبات، على أن يتوجه بعدها إلى ​قصر بعبدا​ للاعلان عنها"، معتبرة أن "​لبنان​ بلد العجائب والشيطان يكمن في التفاصيل وبالتالي سنشاهد يوم غد ​تشكيل الحكومة​ إلا في حال ظهر شيء مفاجئ". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دياب سيزور بري غدا لوضع اللمسات الأخيرة على ان يتوجه الى بعبدا لتسليم التشكيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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