تجدد التدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين أمام ثكنة الحلو

تجدد التدافع بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ المتواجدين أمام ​ثكنة الحلو​، وذلك اثر محاولة القوى الأمنية فتح الطريق بعد قطعها من فبل المتظاهرين. يذكر ان بعض المواطنين ينفذون وقفة احتجاجية أمام ثكنة الحلو مطالبين بالافراج عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم خلال ​الاحتجاجات​ أمس.

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