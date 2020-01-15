الحكومة الروسية تقدم استقالتها لبوتين

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موسكو: استقالت الحكومة الروسية الأربعاء بعد أن اقترح الرئيس فلاديمير بوتين سلسلة من الاصلاحات الدستورية، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إن الاقتراحات ستحدث تغييرات كبيرة في توازن القوة في البلاد، "ولذلك فإن الحكومة بشكلها الحالي استقالت".