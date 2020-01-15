دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بالصور.. أول ظهور لزوجة الأمير «هاري» بعد إعفائها من المهام الملكية

غادرت ميجان ماركل، أمس الثلاثاء، القصر الكندي البالغة قيمته 14 مليون دولار، الذي سكنت فيه منذ الأسبوع الماضي، بعد إعلانها هي والأمير هاري قرارهما التخلي عن صفتهما والتزاماتهما الملكية.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية صورًا لميجان لحظة وصولها إلى مطار فيكتوريا أينرهاربر؛ حيث بدت سعيدة ومرتاحة بصحبة فريقها الأمني قبل ركوب طائرة مائية.

وقالت الصحيفة إن دوقة ساسكس، غادرت القصر الواقع بجانب المحيط بجزيرة فانكوفر الكندية، غرب ولاية كولومبيا البريطانية، دون ابنها آرشي البالغ من العمر 8 أشهر، ولم تظهر معها أي حقائب سفر.

واختارت الدوقة إعادة تدوير خزانة ملابسها، فارتدت معطفًا من "بربور" سعره 399 دولارًا ارتدته لأول مرة في مارس 2017، وأرفقته بحقيبة من "كويانا" (قيمتها 195 دولارًا) حملتها أثناء ذهابها إلى ويمبلدون في يونيو 2019.

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ولجأت ميجان إلى القصر الكندي منذ يوم الجمعة الماضي، تاركةً زوجها الأمير هاري في بريطانيا لمناقشة مسألة تخلي الزوجين عن عضويتهما في العائلة المالكة.

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ومن المقرر أن يعود هاري إلى كندا؛ حيث مكث بصحبة ميجان وآرشي لمدة 6 أسابيع في ديسمبر وبداية العام الجديد، في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ إذ يبدأ الزوجان حياتهما الجديدة.

وسيكون آخر واجب ملكي له هو الظهور في قرعة كأس العالم للركبي في قصر باكنجهام يوم الخميس.

وفي وقت سابق، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس عن مهامهما الملكية، وباركت حياتهما «الجديدة الأكثر استقلاليةً».

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