شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع الهيئة العليا للوفد برئاسة أبو شقة لمناقشة أزمة جريدة الحزب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة بهاء أبو شقة وذلك بالمقر الرئيسي بالدقى لمناقشة أزمة جريدة حزب الوفد، وحضر الاجتماع كل من بهاء أبو شقة رئيس الحزب وفؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد.

وحضر الاجتماع كل من سليمان وهدان نائب رئيس حزب الوفد، وخالد قنديل وياسر الهضيبي وعبد العزيز النحاس وحسين منصور وطارق سباق، ومحمد مدينة وكاظم فاضل وطارق تهامى ومحمد فؤاد ومحمد حلمى سويلم ومحمد عبده وعصام الصباحى وهانى سرى الدين وحمدى قوطة وعباس حزين، وفيصل الجمال ومحمود سيف النصر، وأحمد رائف تمراز ومحمد هانى أباظة.

ومن المنتظر ان ينتهى الاجتماع اليوم الى حل لمشكلة جريدة الوفد ورواتب العاملين بها.

و كان محمد حلمى سويلم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد،قال لــ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيناقش أزمة جريدة الوفد فى المقام الأول نظرا لما تمر به الجريدة من ظروف صعبة فى حين أنه تقرر تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى للوفد لاجتماع لاحق.

أضاف سويلم، أن هناك عدد من الحلول المطروحة بالنسبة لأزمة جريدة الوفد، منها على سبيل المثال التفاوض مع بعض الزملاء الراغبين فى الخروج للمعاش كذلك تسوية أمور السائقين الخاصين بالسيارات بعد بيعها والبحث لهم عن عمل بديل.

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أضاف سويلم، أنه ينبغى التوسع فى جلب الإعلانات للجريدة والموقع الالكترونى للوفد بشكل اكبر مما تسير عليه الأمور حاليا حتى نستطيع تدبير مستلزمات جريدة الوفد لافتا إلى أن الجريدة فى السابق كانت تمثل قوة كبيرة للصحافة الحزبية فى مصر كما أنه من الصعب أن نحولها لجريدة إسبوعية رغم أن كثير من الصحف الورقية تخسر حاليا وتتحول لإسبوعية.